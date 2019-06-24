Экономика

Билетам в плацкарт предрекли подорожаниеLenta.ru 07:54

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.
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с чего всё началось

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

ФАС отреагировала на сообщения о планах изменить тарифы на проезд в плацкарте

ФАН09:19

СМИ: В ФАС предложили отказаться от субсидирования железнодорожных направлений

Life.ruвчера в 23:58

«Коммерсантъ»: проезд в плацкартных вагонах может подорожать

Ведомости04:21

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Известия03:03

ФАС предлагает дерегулировать тарифы на плацкарт на отдельных направлениях

ТАСС08:55

Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти

News.ruвчера в 20:54

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Спорт

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии

Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса

Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Боевого робота «Паладин» впервые покажут на «Армии-2019»

Обновлено в 09:03
Происшествия

Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве

В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Экономика

«Траст» оспорил прецедентную схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Общество

В Госдуме обсудили качество школьного образования в России

Участники состоявшихся в Государственной Думе больших парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в РФ» обсудили наиболее острые вопросы отрасли — обеспеченность школ учителями, снижение бюрократической нагрузки на учителей, меры их социальной поддержки и качество образования в целом.
Обновлено в 12:09
Футбол

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Обновлено в 14:03
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин

Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.
Обновлено в 06:04
Политика

Премьер Грузии предложил России обсудить отношения двух стран

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ведутся консультации по проведению встречи спецпредставителя премьера страны Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина на тему отношений с Россией.
Обновлено в 14:07
Политика

В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Политика

Офицеров ВСУ затравили за танцы под российскую песню

Обновлено в 11:37
Армия и оружие

«Калашников» создаст линейку боевых роботов

Обновлено в 14:30
Футбол

Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций

В матче первого тура группы D проходящего в Египте Кубка африканских наций — 2019 сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду ЮАР.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

Обновлено в 13:16
Наука

Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад

Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 11:00
Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Как пишет РИА Новости, он рассказал о возможных убытках Грузии от потери российских туристов в ходе пресс-конференции.
Обновлено в 11:52
Политика

Трамп ввел санкции против лидера Ирана Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Bloomberg.
Обновлено в 12:02
Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Нижних Сергах по факту гибели азербайджанца возбудили уголовное дело

Обновлено в 13:39
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика

Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике

Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.
Обновлено вчера в 13:36
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