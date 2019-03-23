Футбол
Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрпризРИА Новости 08:44
Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек. Встреча второго тура группы I состоится в столице Казахстана 24 марта.
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