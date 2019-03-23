Футбол

Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрпризРИА Новости 08:44

Казахстан — Россия
завтра
в 10:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек. Встреча второго тура группы I состоится в столице Казахстана 24 марта.
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Чешский футболист, главный тренер сборной Казахстана. Играл на позиции правого полузащитника и большую часть своей карьеры провёл в пражской «Спарте», которую после завершения карьеры футболиста тренировал с 2006 по 2008 года, а также был главным тренером сборной Чехии с 2009 по 2013 годы.
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