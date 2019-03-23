Футбол
Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрпризРИА Новости 08:44
Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек. Встреча второго тура группы I состоится в столице Казахстана 24 марта.
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На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
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Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
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Обновлено в 12:57
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
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Армия и оружие
Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты
Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
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Политика
Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона
Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах.
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Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
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Спорт
Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд
Фигуристка Александра Трусова выиграла состязания одиночниц IX зимней Спартакиады учащихся России.
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Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
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В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
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Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Политика
В Госдуме отреагировали на призыв Шнурова распустить Минкультуры
Депутат Елена Драпеко объяснила призыв музыканта Сергея Шнурова распустить Министерство культуры его некомпетентностью.
Обновлено в 16:01
Общество
На имя ВРИО губернатора зарегистрирована первая петиция о тарифах ЖКХ
На сайте Change.org зарегистрирована первая петиция на имя временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Обновлено в 10:22