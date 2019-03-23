Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрпризРИА Новости 08:44

Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек. Встреча второго тура группы I состоится в столице Казахстана 24 марта.

Происшествия При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Политика Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.

Происшествия ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.

Здоровье Медики: Большинство россиян могут болеть скрытым туберкулезом Именно поэтому туберкулезом может заболеть любой социально благополучный человек, если когда-то давно было заражение.

Религия В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола "Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.

Происшествия У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Армия и оружие Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье.

Футбол Фернанду Сантуш: «Нужно думать о следующем матче с Роналду или без него» Зинченко и Роналду провели на поле 90 минут Андрей Шевченко: «Игрой команды в матче против Португалии остался доволен на 80%» Тарас Степаненко: «Роналду очень злой ушел в раздевалку»

Экономика Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.

Хоккей Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста» Чешский голкипер Якуб Коварж заявил об уходе из екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист".

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия.

Политика КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Андрей Чуев признался, что бьет дочь ремнем «Если в ваших фантазиях после прочтения слов: в комнате висел «Дядюшка ремень» и он пару раз навещал Лизу, вы видите, что я схватил огромный солдатский ремень и лупасил ребенка со всего маху в течение всей ее жизни, простите, но, к сожалению, вы больны», - пишет бывший участник шоу.

Шоу-бизнес Иван Ургант сообщил поклонникам о пополнении в семье В подписи к публикации шоумен в шутливой манере описал снимок, признавшись, что в их семье пополнение и он не может скрывать это от своих поклонников.

Шоу-бизнес Друзья и поклонники прощаются с Юлией Началовой Несмотря на непогоду, поклонники таланта певицы приезжают проститься со своим кумиром и проводить Юлию в последний путь.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Политика «Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал Бойко Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Армия и оружие «Русские витязи» прибыли в Малайзию на авиасалон По сообщению Минобороны, летчики "продемонстрируют пилотаж в составе четырёх экипажей на самолётах Су-30СМ". Пилоты продемонстрируют сложнейшие элементы и фигуры пилотажа, будут показаны парные и одиночные выступления.