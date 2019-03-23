Футбол
Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрпризРИА Новости 08:44
Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек. Встреча второго тура группы I состоится в столице Казахстана 24 марта.
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Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено в 17:49
Политика
Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера
Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Общество
В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер»
В Пскове, на площади Ленина, начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино».
Обновлено в 07:18
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Теннис
Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года
Обновлено в 17:59
Футбол
Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено в 18:02
Политика
Медведчук: обвал экономики Украины начался при президентстве Ющенко
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.
Обновлено в 17:22
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Культура
Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США
В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено в 01:55
Футбол
Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Политика
Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами
Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено в 14:02
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
США прямо требуют от венесуэльских генералов предательства Мадуро
США проводит специальную операцию по склонению венесуэльских военоначальников к бегству от президента Николаса Мадуро, сообщили источники в аппарате советника Президента США Джона Болтона 23 марта в интервью журналистам, передает испанское издание АВС.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Политика
Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Актер Брюс Уиллис и его супруга Эмма поженились второй раз
Брюс Уиллис отметил свое 64-летие 19 марта, а спустя несколько дней семья отпраздновала 10-летие со дня свадьбы.
Обновлено в 18:00
Культура
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
Соколов: Историки много чего знают наверняка.
Обновлено в 17:01
Авто
Опубликованы данные о новом Chevrolet Corvette C8
Зарубежные СМИ обнародовали новые данные о Chevrolet Corvette C8, продажи которого начнутся не ранее следующего года.
Обновлено в 13:48
Политика
Число участников марша в Лондоне достигло миллиона человек
Число участников субботнего марша по Лондону с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС достигло 1 миллиона человек, свидетельствуют данные группы активистов People's Vote, которая является организатором марша.
Обновлено в 15:13
Футбол
Сборная Италии обыграла финнов в отборочном матче Евро-2020
Сыграно три матча отборочного турнира чемпионата Европы в группе J. Сборная Италии в Удине оказалась сильнее команды Финляндии 2:0. На седьмой минуте итальянцы повели в счете после Николы Бареллы, который воспользовался ошибкой финской обороны.
Обновлено в 18:27
Общество
В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»
Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.
Обновлено в 05:14