Футбол

Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрпризРИА Новости 08:44

Казахстан — Россия
завтра
в 10:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек. Встреча второго тура группы I состоится в столице Казахстана 24 марта.
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