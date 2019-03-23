Футбол

Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрпризРИА Новости 08:44

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек. Встреча второго тура группы I состоится в столице Казахстана 24 марта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер сборной Казахстана пообещал сборной России сюрприз

Sport.ru12:59

Михал Билек: «Сборная России — опасный соперник. Мы очень хотим опять преподнести сюрприз»

Матч ТВ09:00

Тренер сборной Казахстана: «Мы можем и хотим сделать сюрприз в матче с Россией»

Sport24.ru08:30

Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрприз

РИА Новости08:44

Михал Билек: «Россия – безусловный фаворит матча с Казахстаном»

Спорт-Экспресс08:41

Тренер сборной Казахстана: Россия — фаворит, для нас это будет тяжёлая встреча

Чемпионат08:39

Тренер сборной Казахстана: футболисты готовы преподнести сюрприз в матче против россиян

ТАСС08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Обновлено в 11:18
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Космос

NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада

В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Спорт

Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

Обновлено в 08:49
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Космос

На Солнце зафиксирован резкий рост активности

Обновлено вчера в 07:21
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции против спама

Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
Обновлено в 01:42
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге

Обновлено в 14:42
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

В результате атаки на деревню в Мали были убиты 110 человек.
Обновлено в 13:28
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Грудинину

Мещанский суд Москвы признал незаконным решение ЦК КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 09:21
Общество

Росстат выяснил, что в России постоянно курят 22,5% граждан

После 50 курильщиков становится меньше — около 25,1%; после 60 лет ещё меньше — 12,2%. Таким образом 22,5% граждан России курят постоянно.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Пять торговых центров эвакуированы в Петербурге

Обновлено в 13:38
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Более полумиллиона пациентов получили помощь в клинике МО в Петербурге

За полтора года свыше 500 тысяч пациентов получили медицинскую помощь в центрах многопрофильной клиники Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова.
Обновлено в 07:12
Игры

Долой розницу: цифровые игры на PS4 будут продаваться только в магазине Sony

Here is the full text outlining these changes (Sony full game digital codes at retail) pic.twitter.com/wY39bWyhaj — Wario64 (@Wario64) 22 марта 2019 г. Sony в письме уведомляет, что с 1 апреля больше не будет поставлять в магазины коды на цифровые версии игр для своих консолей.
Обновлено в 10:14
Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Авто

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 12:26
Общество

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Политика

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова страдает от осложнений после операции на глазах

Обновлено в 12:00
Религия

«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме

На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Судане загорелся президентский дворец

В столице Судана Хартуме загорелось историческое здание президентского дворца.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» квартире

Сотрудники популярной программы «Идеальный ремонт» наведались в гости к известной телеведущей Азе Лихитченко.
Обновлено в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михал Билек
Чешский футболист
Чешский футболист, главный тренер сборной Казахстана. Играл на позиции правого полузащитника и большую часть своей карьеры провёл в пражской «Спарте», которую после завершения карьеры футболиста тренировал с 2006 по 2008 года, а также был главным тренером сборной Чехии с 2009 по 2013 годы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное