Футбол

Билек: «Никто не ожидал, что произойдёт такое»Sport.ru 14:29

Казахстан — Шотландия
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Юрий Перцух
6′
Ян Вороговский
10′
Александр Меркель
38′
Бактиер Зайнутдинов
51′
61′
Оливер Макберни
Джонни Расселл
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
68′
70′
Джон Макгинн
Скотт Мактомини
Темирлан Ерланов
Елдос Ахметов
81′
81′
Джеймс Форрест
Марк Макналти
83′
Грэм Шинни
Бактиер Зайнутдинов
Серикжан Мужиков
84′
Гафуржан Суюмбаев
90′+5′
Наставник национальной сборной Казахстана Михаил Билек после потрясающей победы над представителями Шотландии пообщался с журналистами и заявил, что не ожидал счёт 3-0 в пользу казахстанцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Билек — о разгроме Шотландии со счётом 3:0: у Казахстана были шансы забить ещё

Чемпионат15:05

Тренер сборной Казахстана в шоке от победы над Шотландией

Газета.Ru14:36

Михал Билек: «Такого результата в игре с Шотландией никто не ждал»

Sportbox.RU13:48

Михал Билек: «Такого результата в игре с Шотландией никто не ждал»

Матч ТВ13:48

Билек: «Никто не ожидал, что произойдёт такое»

Sport.ru14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Общество

Какой высоты должен быть забор на даче по закону в 2019 году

Что грозит нарушителям Читайте также Какие изменения ждут россиян после отмены «дачной амнистии» в 2019 году Для начала владелец слишком высокого или «глухого» забора получит предписание с требованием реконструировать ограждение.
Обновлено в 10:39
Политика

Болтон пообещал «финансово задушить» руководство Венесуэлы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «финансово задушить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружение в случае дальнейшей «узурпации» власти в республике.
Обновлено в 16:42
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Замминистра Минэкономразивтия Оксана Тарасенко сообщила, что глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку.
Обновлено в 16:53
Финансы

Доллар опустился ниже 64 рублей

В ходе торгов в среду курс доллара США достиг минимума с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 14:38
Авто

В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9

Внедорожник Haval H9 получил в России новую топовую версию Premium.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова стала блондинкой

Обновлено в 10:30
Происшествия

В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

Обновлено в 09:17
Политика

Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве

Обновлено в 15:31
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»

Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Транспорт

Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 85 человек

Число погибших при крушении парома в Ираке достигло 85 человек, сообщает местное ТВ. Паром перевернулся на реке Тигр около города Мосула.
Обновлено в 12:34
Финансы

Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами

Обновлено в 06:28
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО

15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Политика

Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Общество

Как МВД сократило список опасных пород собак

МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
Обновлено в 16:53
Здоровье

В Москве применят новую вакцину от туберкулеза

Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
Обновлено в 09:11
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михал Билек
Чешский футболист
Чешский футболист, главный тренер сборной Казахстана. Играл на позиции правого полузащитника и большую часть своей карьеры провёл в пражской «Спарте», которую после завершения карьеры футболиста тренировал с 2006 по 2008 года, а также был главным тренером сборной Чехии с 2009 по 2013 годы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шотландия
Страна
Страна, являющаяся автономной административно-политической частью Великобритании. Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное