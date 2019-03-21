Футбол
Билек: «Никто не ожидал, что произойдёт такое»Sport.ru 14:29
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Юрий Перцух
|6′
Ян Вороговский
|10′
Александр Меркель
|38′
Бактиер Зайнутдинов
|51′
|61′
Оливер Макберни
Джонни Расселл
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
|68′
|70′
Джон Макгинн
Скотт Мактомини
Темирлан Ерланов
Елдос Ахметов
|81′
|81′
Джеймс Форрест
Марк Макналти
|83′
Грэм Шинни
Бактиер Зайнутдинов
Серикжан Мужиков
|84′
Гафуржан Суюмбаев
|90′+5′
Казахстан
Расстановка 3‑5‑2
12
Непогодов
2
Малый
4
Постников
6
Ахметов
11
Вороговский
8
Перцух
5
Куат
23
Меркель
16
Суюмбаев
7
Мужиков
15
Турысбек
1
Бэйн
2
Палмер
5
Бэйтс
6
Маккенна
3
Шинни
10
Армстронг
22
Мактомини
8
Макгрегор
19
Макналти
18
Расселл
11
Бёрк
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
Наставник национальной сборной Казахстана Михаил Билек после потрясающей победы над представителями Шотландии пообщался с журналистами и заявил, что не ожидал счёт 3-0 в пользу казахстанцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Общество
Какой высоты должен быть забор на даче по закону в 2019 году
Что грозит нарушителям Читайте также Какие изменения ждут россиян после отмены «дачной амнистии» в 2019 году Для начала владелец слишком высокого или «глухого» забора получит предписание с требованием реконструировать ограждение.
Обновлено в 10:39
Политика
Болтон пообещал «финансово задушить» руководство Венесуэлы
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «финансово задушить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружение в случае дальнейшей «узурпации» власти в республике.
Обновлено в 16:42
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Замминистра Минэкономразивтия Оксана Тарасенко сообщила, что глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку.
Обновлено в 16:53
Финансы
Доллар опустился ниже 64 рублей
В ходе торгов в среду курс доллара США достиг минимума с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 14:38
Авто
В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9
Внедорожник Haval H9 получил в России новую топовую версию Premium.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова стала блондинкой
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
Обновлено в 09:17
Политика
Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»
Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Транспорт
Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 85 человек
Число погибших при крушении парома в Ираке достигло 85 человек, сообщает местное ТВ. Паром перевернулся на реке Тигр около города Мосула.
Обновлено в 12:34
Финансы
Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов
Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 14:40
Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М
Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО
15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Общество
Как МВД сократило список опасных пород собак
МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
Обновлено в 16:53
Здоровье
В Москве применят новую вакцину от туберкулеза
Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
Обновлено в 09:11
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29