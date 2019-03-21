Билек: «Никто не ожидал, что произойдёт такое»Sport.ru 14:29

Наставник национальной сборной Казахстана Михаил Билек после потрясающей победы над представителями Шотландии пообщался с журналистами и заявил, что не ожидал счёт 3-0 в пользу казахстанцев.

Билек: «Никто не ожидал, что произойдёт такое»

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