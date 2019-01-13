Политика

Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
РБК
19:43

Послания, согласно материалам Bild, предположительно, были направлены компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Их Гренелл, как указывает издание, в письме предупредил: если они продолжат участвовать в проекте, они могут столкнуться с санкциями США.
РБК19:43
с чего всё началось
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока - 2". Об этом пишет Bild
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