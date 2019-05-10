Политика
Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400ТАСС вчера в 14:34
Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги.
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Происшествия
Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве
Обновлено вчера в 14:58
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Обновлено в 08:58
Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро
На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
Происшествия
Школьника из Первоуральска до смерти забили из-за сигареты
Группа парней до смерти избила 15-летнего школьника в Первоуральске.
Обновлено в 08:29
Общество
Олег Газманов, Денис Майданов и Зара поют в Кемерове песни Победы
В честь празднования Дня Победы в Кемерове выступают звезды отечественной эстрады Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Денис Майданов, «А-Студио», Зара, Родион Газманов.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Здоровье
Онколог рассказал, какие люди больше подвержены заболеванию раком кожи
Хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков рассказал «Вечерней Москве», что за признаки могут указывать на это серьезное заболевание, какие люди ему чаще всего подвержены и почему важно проходить ежегодное обследование.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Политика
Грызлов отверг вариант «капитуляции» ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Политика
Крымский отдых входит в моду у украинцев
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Культура
Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище
«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40
Спорт
Ромашина и Колесниченко хотят оставить свою программу на Олимпиаду
Пятикратная олимпийская чемпионка синхронистка Светлана Ромашина сообщила, что они с многократной чемпионкой мира Светланой Колесниченко планируют выступить с технической программой "Фантастический Токио" на Олимпиаде-2020.
Обновлено в 09:00
Политика
План Зеленского на первые сто дней срока почти готов, заявил советник
План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Более ста домов повреждены в Дагестане в результате схода селя
Четыре дагестанских села Гумбетовского района республики попали в субботу под дождь с градом, а также под селевой поток, в результате чего повреждения получили 111 жилых построек.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений
Обновлено в 09:23
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане
Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.
Обновлено в 08:46
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Спорт
Загитова поделилась фотографиями с отпуска
Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова поделилась со своими поклонниками фотографиями с отпуска, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Футбол
Зидан: «Вылет „Барселоны“ из ЛЧ не делает сезон „Реала“ лучше»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:08
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:26
Авто
BMW M8 получит «электронные» тормоза с трековым режимом
История суперкара BMW, которого не было Как говорят представители марки, новая «электронная» тормозная система разработана специально для М-моделей.
Обновлено 09 мая в 10:50
Гаджеты
Apple запустила производство процессоров для новых iPhone
Обновлено в 08:49
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51