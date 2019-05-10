Политика

Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400ТАСС вчера в 14:34

Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги.
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Турция опровергла сообщения СМИ об отказе от покупки С-400

RT на русскомвчера в 17:28

Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе покупать российские С-400

РБКвчера в 17:01

Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Газета.Ruвчера в 15:22

В Анкаре опровергли информацию о возможной отмене сделки с Москвой по С-400

ТАССвчера в 15:49

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

РИА Новостивчера в 15:20

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Известиявчера в 15:19

Анкара отрицает отказ от российских систем С-400

Говорит Москвавчера в 16:37
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Политика

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Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
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Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
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Грызлов отверг вариант «капитуляции» ЛНР и ДНР

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Политика

Крымский отдых входит в моду у украинцев

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Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
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Пятикратная олимпийская чемпионка синхронистка Светлана Ромашина сообщила, что они с многократной чемпионкой мира Светланой Колесниченко планируют выступить с технической программой "Фантастический Токио" на Олимпиаде-2020.
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План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29
Происшествия

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Обновлено в 09:32
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Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений

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США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов.
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История суперкара BMW, которого не было Как говорят представители марки, новая «электронная» тормозная система разработана специально для М-моделей.
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Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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