Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400ТАСС вчера в 14:34

Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги.

Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400

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