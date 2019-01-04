Политика

Bild: Меркель стала жертвой хакерской атаки
Газета.Ru
05:26

Жертвами хакерской атаки в Германии стали члены кабмина и партий, журналисты, а также канцлер страны Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники. Отмечается, что атаки продолжались до конца октября прошлого года.
Газета.Ru05:26

Подробнее о событии

Хакеры выложили в сеть данные сотен немецких политиков

РБК06:05

Личные данные Меркель попали в интернет в результате хакерской атаки

Интерфакс05:12

Хакеры опубликовали персональные данные сотен немецких политиков

Комсомольская правда04:04

Неизвестные хакеры опубликовали данные немецких политиков, ведущих, деятелей искусства и журналистов

Эхо Москвы06:00

Хакеры слили в Сеть личные данные немецких политиков и журналиста Зеппельта

Вести.Ru03:51

В интернет попали личные данные сотен немецких политиков, сообщили СМИ

РИА Новости03:22

СМИ: хакеры обнародовали личные данные сотен немецких политиков

ТАСС03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец оказался британцем

Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан имеет также и британское гражданство.
Обновлено в 04:42
Политика

Путин поздравил Церетели с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России

Обновлено в 05:32
Политика

Палата представителей США приняла проект бюджета

Палата представителей конгресса США в четверг приняла два законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля и остальных ведомств до 30 сентября.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Обновлено в 02:16
Политика

МИД Польши заявил, что не считает Туска своим представителем в ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск не является представителем Польши в Евросоюзе, заявил в интервью Polska Times глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 04:41
Политика

В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ

Объяснение украинским МИД закрытия избирательных участков в России для граждан Украины говорит о неадекватности правящей верхушки в Киеве, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие

Дальнюю авиацию России пополнят четыре ракетоносца Ту-95МС

Обновлено в 05:42
Политика

Медведев утвердил план реализации стратегии национальной политики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации в 2019-2021 годах стратегии государственной национальной политики, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Названа максимальная скорость подводного беспилотника «Посейдон»

"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)", - сказал источник.
Обновлено в 05:24
Политика

В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией

Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Запашный прокомментировал идею запретить детям посещение цирков

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить несовершеннолетним вход на цирковые представления с участием дрессированных зверей.
Обновлено в 05:31
Политика

Президент Бразилии допустил размещение в стране военной базы США

Бразилия может заключить с США соглашение о размещении на территории страны американской военной базы.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Путин пообещал девочке из Сочи исполнить мечту

Президент России Владимир Путин во время посещения благотворительного матча между "Легендами хоккея" и "Ночной хоккейной лиги" пообещал исполнить желание еще одного ребенка, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 04:59
Политика

Польская церковь не признает «новую церковь» на Украине

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва заявил, что Польская церковь не будет признавать структуру раскольников, которая была создана на Украине, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:17
Главное