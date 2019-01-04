Политика
Bild: Меркель стала жертвой хакерской атаки
Bild: Меркель стала жертвой хакерской атакиГазета.Ru05:26
Жертвами хакерской атаки в Германии стали члены кабмина и партий, журналисты, а также канцлер страны Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники. Отмечается, что атаки продолжались до конца октября прошлого года.
Газета.Ru05:26
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