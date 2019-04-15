Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на УкраинеГазета.Ru вчера в 17:50

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец". Об этом сообщают "Украинские новости".
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Полиция Украины уберет билборды с изображением Порошенко и провокационной надписью с улиц

Царьградвчера в 22:53

«Конец»: в городах Украины появились провокационные билборды с Порошенко

РЕН ТВвчера в 13:38

Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде

Lenta.ruвчера в 18:49

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

Газета.Ruвчера в 17:50

На Украине появились билборды с надписью «конец»

REGNUMвчера в 19:45

«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко

News.ruвчера в 14:08

Порошенко конец. Странные билборды с затылком президента появились на улицах украинских городов

Телеканал 360°вчера в 21:09
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Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол

Тренер «Анжи» объяснил разгром от «Зенита»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев эмоционально прокомментировал крупное поражение от «Зенита» (0:5) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Футбол

«Витория Сетубал» не смогла остановить «Бенфику»

Матчем "Бенфика" - "Витория Сетубал" завершился 29-й тур чемпионата Португалии.
Обновлено вчера в 16:57
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено вчера в 15:41
Хоккей

«Тампа» потерпела третье поражение в серии и находится в шаге от вылета

Нынешняя «Тампа» находится в шаге от того, чтобы установить позорный антирекорд, который никто не сможет перебить.
Обновлено в 00:00
Наука

Полигамия удваивает риск преждевременной смерти

Ученые разделили дрозофил на две группы.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Политика

Бабченко пожаловался на нехватку денег

Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено вчера в 05:02
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Общество

Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард

Обновлено вчера в 20:02
Политика

Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты

Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

«Боюсь, что сейчас мы так хорошо Россию не понимаем», - признался американский генерал.
Обновлено вчера в 17:27
Автоспорт

Даниил Квят получил штрафные баллы

На старте гонки произошло столкновение между Даниилом Квятом, Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.
Обновлено вчера в 04:26
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти

Менеджер певицы Юлии Началовой опубликовала видео, сделанное за полгода до смерти певицы.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков прокомментировал новый образ Натальи Подольской

Прокомментировал фото и муж знаменитости Владимир Пресняков, посчитавший, что топ лишний в образе Подольской.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

Звезды предупредили, чей брак под угрозой: гороскоп с 15 по 21 апреля

Узнайте, кому из знаков зодиака светила советуют поработать над сохранением любви и отношений.
Обновлено вчера в 23:33
Гаджеты

4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше

Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено вчера в 17:21
Авто

Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4

Компания Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика

В ОЭСР считают, что Японии нужно поднять потребительский налог

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что Японии для поддержания финансовой стабильности и снижения госдолга необходимо увеличить ставку потребительского налога, которая на данный момент составляет 8%. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе ОЭСР.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Спорт

Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет

Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.
Обновлено вчера в 15:49
Общество

Минприроды заступилось за домашних животных

Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, устанавливающий перечень случаев, допускающих использование в коммерческой деятельности домашних животных.
Обновлено вчера в 20:09
Культура

Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение

«С каждым годом фанаты всё больше и больше ругают организаторов, которые буквально из пальца высасывают сюжеты для эфиров и ничего нового не показывают», — сообщает портал novosti-dom2.ru.Но после закрытия эта передача, скорее всего, вернется обратно — только уже в новом формате.
Обновлено вчера в 00:00
Наука

Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака

Второе научное открытие, которым похвастался в Женеве Казанский университет – это добавка, которая способна в несколько раз усилить действие терапии против большинства видов рака.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Трамп собрал более $30 млн на президентскую кампанию за первый квартал

Дональд Трамп собрал более $30 млн пожертвований на проведение своей президентской кампании за первый квартал 2019 года, сообщает в понедельник газета The Hill.
Обновлено вчера в 23:13
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