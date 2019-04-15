Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на УкраинеГазета.Ru 17:50

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец". Об этом сообщают "Украинские новости".

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

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