Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на УкраинеГазета.Ru 17:50

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец". Об этом сообщают "Украинские новости".

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

Авто Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.

Общество На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.

Шоу-бизнес Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.

Политика «Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".

Политика Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Музыка Стас Михайлов отменяет концерт в Ханты-Мансийске Выступление Михайлова в Ханты-Мансийске было назначено на 18 апреля.

Космос В России разработали мусороперерабатывающий космический комплекс По данным NASA, на орбите находятся 2 тысячи 200 действующих и более 5 тысяч отслуживших спутников, а также 14 тысяч фрагментов космического мусора.

Политика Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».

Баскетбол Дабл-дабл Рейнольдса не спас «Зенит» от поражения в игре с УНИКС УНИКС одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги. Встреча завершилась со счетом 74:72.

Шоу-бизнес Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".

Транспорт «Автодор» повысил тарифы для платных дорог Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.

Общество В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.

Политика Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который набежал за два года невыплат.

Космос Астронавтам дали 15 минут на спасение в российской части МКС в случае ЧП Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала систему очистки воздуха Международной космической станции от аммиака в случае разгерметизации американской системы обеспечения теплового режима, но для того, чтобы спастись, у американского экипажа будет лишь порядка 15 минут, следует из материалов журнала "Космическая техника и технологии".

Футбол Черчесов рассказал о своих взаимоотношениях с Агузаровым Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что никогда не имел агента, а Алан Агузаров является его юристом, помогающим составлять контракты.

Финансы Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.

Шоу-бизнес Фигура Марго Овсянниковой без фотошопа повергла подписчиков в шок Бывшая участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова, отдыхая на Бали, активно выкладывала снимки в купальнике и пляжных нарядах.

Культура Телепроект «Дом-2» готовят к закрытию В ряде СМИ со ссылкой на телеведующую Ольгу Орлову появилась информация о том, что телепроект «Дом-2» готовят к закрытию.