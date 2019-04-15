Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на УкраинеГазета.Ru вчера в 17:50
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец". Об этом сообщают "Украинские новости".
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Порошенко конец. Странные билборды с затылком президента появились на улицах украинских городов
Телеканал 360°вчера в 21:09
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