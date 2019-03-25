Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артистаГазета.Ru 16:53

Спасибо огромное вам, министерству культуры, моей родине Кабардино-Балкарии, моим педагогам, той плоскости, в которой я живу.

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского. На торжественную церемонию в Большом театре артист пришел на костылях и в официальном костюме-тройке.

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

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