«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связиTelecomDaily вчера в 15:30

Как говорится в сообщении компании, скорость доступа к сервисам упала в несколько раз, а у ряда клиентов наблюдаются отказы в доступе. При этом все системы и интерфейсы «Билайн» функционируют в штатном режиме. По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.

«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи

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