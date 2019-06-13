Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связиTelecomDaily вчера в 15:30
Как говорится в сообщении компании, скорость доступа к сервисам упала в несколько раз, а у ряда клиентов наблюдаются отказы в доступе. При этом все системы и интерфейсы «Билайн» функционируют в штатном режиме. По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
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Mail.ru Group опровергла заявление «Билайн» о проблемах с ее интернет-ресурсами
Lenta.ruвчера в 15:23
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Происшествия
В Астраханской области задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции
Деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции, пресечена сотрудниками полиции в Астраханской области.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
ЦСКА интересуется хорватским защитником
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Религия
Патриарх Кирилл нашел скрытый смысл в акциях за сквер в Екатеринбурге
Глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что конфликт из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге — организованная политическая акция.
Обновлено вчера в 23:09
Энергетика
Новак: Россия намерена примерно в пять раз увеличить выпуск сжиженного природного газа
Россия к 2035 году намерена примерно в пять раз увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 00:33
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Гаджеты
Игровую консоль Smach Z показали на E3
Карманную консоль Smach Z на базе Windows 10 привезли на E3.
Обновлено вчера в 07:12
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено вчера в 04:40
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную цену Кокорина и Мамаева
Футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин обесценятся как игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — после того, как их трансферная стоимость на сайте Transfermarkt будет обнулена 14 июня.
Обновлено вчера в 22:08
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Здоровье
Добровольно сдающие кровь омичи отмечают праздник
По статистике почти половина россиян сдавала кровь, 12% донорами становились лишь раз в жизни.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
В Китае зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций
Китай в 2018 году сохранил втрое место в мире по объему привлеченных прямых инвестиций из-за рубежа, сообщает 13 июня Синьхуа со ссылкой на «Доклад по оценке тенденций глобальных инвестиций», выпущенный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Правительство Забайкалья сорвало сроки строительства сгоревших чабанских стоянок
Правительство Забайкальского края сорвало сроки начала строительства сгоревших во время апрельских степных пожаров чабанских стоянок, а также до сих пор не выплатило компенсации пострадавшим производителям сельхозтоваров; о том, что сроки сдвигаются, сообщил 14 июня во время заседания КЧС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Бочкарёв.
Обновлено вчера в 23:26
Транспорт
СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах
В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено вчера в 09:28
Гаджеты
Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 09:53
Технологии
Дуров связал кибератаку на Telegram с протестами в Гонконге
Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что недавняя массовая DDOS-атака, которая привела к перебоям в работе мессенджера, велась преимущественно из Китая.
Обновлено вчера в 03:44
Здоровье
Первый случай клещевого энцефалита зафиксировали в Омской области
Медики в Омской области лабораторно подтвердили первый случай заражения клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Известную актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Как сообщает Рен.тв, суд приговорил Мути к полугоду тюремного заключения и выплате штрафа.
Обновлено в 00:26