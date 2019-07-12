«Урал» обыграл «Уфу» в матче первого круга РПЛ. Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Любопытно, что оба гола у гостей забили новички команды.

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«Урал» обыграл «Уфу», несмотря на два пропущенных гола

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Происшествия На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.

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Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.

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Спорт Российские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал Лиги наций В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.

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Путешествия И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились за город, поближе к водоемам, где можно поплавать.

Космос NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

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Происшествия Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.

Здоровье В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Политика ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.

Политика Зеленский искупался с украинцами в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.

Наука Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.

Общество Правительство утвердило календарь праздников на 2020 год Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Об этом в субботу сообщается на странице кабмина в Instagram.