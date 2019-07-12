Футбол

«Урал» обыграл «Уфу», несмотря на два пропущенных голаСпорт день за днем вчера в 11:40

Урал — Уфа
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
14′
Эрик Бикфалви
49′
58′
Дмитрий Сысуев
66′
Дмитрий Сысуев
Данила Емельянов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
69′
72′
Каталин Карп
Оливье Тилль
76′
Андрей Козлов
80′
Азер Алиев
Николай Гиоргобиани
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
80′
Юрий Бавин
81′
86′
Даниил Фомин
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
90′
«Урал» обыграл «Уфу» в матче первого круга РПЛ. Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Любопытно, что оба гола у гостей забили новички команды.
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