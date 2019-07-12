Футбол
«Урал» обыграл «Уфу», несмотря на два пропущенных голаСпорт день за днем вчера в 11:40
Эрик Бикфалви
|14′
Эрик Бикфалви
|49′
|58′
Дмитрий Сысуев
|66′
Дмитрий Сысуев
Данила Емельянов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
|69′
|72′
Каталин Карп
Оливье Тилль
|76′
Андрей Козлов
|80′
Азер Алиев
Николай Гиоргобиани
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
|80′
Юрий Бавин
|81′
|86′
Даниил Фомин
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
|90′
Урал
Расстановка 3‑5‑2
31
Годзюр
27
Меркулов
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
10
Бикфалви
2 ×
13
Бумаль
57
Фидлер
6
Аугустыняк
14
Бавин
11
Ильин
1
Чернов
33
Сухов
3
Аликин
55
Табидзе
5
Йокич
17
Гиоргобиани
74
Фомин
10
Тилль
23
Емельянов
99
Козлов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 4‑4‑2
«Урал» обыграл «Уфу» в матче первого круга РПЛ. Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Любопытно, что оба гола у гостей забили новички команды.
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