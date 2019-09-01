Полузащитник ЦСКА Яка Бийол получил повреждение в первом тайме матча 8-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

Бийол получил травму в матче с «Арсеналом»

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