Футбол
Бийол: «То, что Влашич остается в ЦСКА - фантастическая новость»Soccer.ru вчера в 11:17
Не терпится, чтобы команда собралась целиком. Я соскучился по Кристи, Никси, другим ребятам. То, что Влашич остается с нами — фантастическая новость.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Политика
В Тбилиси оппозиция начала штурм парламента Грузии
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Политика
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении газотранспортной системы страны до банкротства.
Обновлено в 07:12
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Спорт
Орсер приедет с Медведевой на этап Гран-при в Москве
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что приедет поддерживать подопечную на этап Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Модельный ряд Chevrolet NIVA будет расширен
В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA.
Обновлено в 00:00
Наука
Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине
Греческие археологи отчитались о результатах очередной экспедиции к берегам острова Саламин и рассказали о найденных артефактах времен битвы при Саламине, которая произошла в четыреста восьмидесятом году до нашей эры.
Обновлено в 08:33
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников
Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Киев не откажется от обстрелов Донбасса
Киев не планирует отказываться от обстрелов Донбасса.
Обновлено в 07:17
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Театры
Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермского оперного театра
Можно сказать, что сотрудничество Курентзиса и Пермского театра останется на прежнем уровне, только у знаменитого дирижера уйдет статус "художественного руководителя".
Обновлено в 06:37
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Политика
«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Экономика
Заводы Ford в России продадут на торгах
Обновлено в 07:57
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Экономика
«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года
ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
Иран пощадил американский военный самолет
Обновлено в 07:59
Экономика
Объем инвестиций в недвижимость России вырос на 23% во втором квартале
Во втором квартале 2019 года инвесторы вложили в российскую коммерческую и жилую недвижимость порядка 35 млрд руб. Это на 23% больше показателей за аналогичный период прошлого года (28 млрд руб.), говорится в исследовании международной консалтинговой компании CBRE (есть в редакции).
Обновлено в 04:48
Спорт
Сборная России по баскетболу 3х3 обыграла сербок на Европейских играх
Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Сербии в первом матче группового этапа на II Европейских играх, которые стартовали в Минске.
Обновлено в 07:38
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Футбол
Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов
Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.
Обновлено вчера в 16:19