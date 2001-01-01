Футбол

Бийол: «То, что Влашич остается в ЦСКА - фантастическая новость»Soccer.ru вчера в 11:17

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Не терпится, чтобы команда собралась целиком. Я соскучился по Кристи, Никси, другим ребятам. То, что Влашич остается с нами — фантастическая новость.
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Бийол: «То, что Влашич остается в ЦСКА - фантастическая новость»

Soccer.ruвчера в 11:17
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