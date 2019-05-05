Бийол: «Игроки ЦСКА хотели бы испортить праздник „Зениту“ и выиграть»Sport24.ru 12:17

Бийол: «Игроки ЦСКА хотели бы испортить праздник „Зениту“ и выиграть»

Политика Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.

Происшествия Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи «Вылет сборной России из Брно задерживается до полуночи», — сообщили корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.

Происшествия На борту сгоревшего самолета был глава Североморска На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.

Происшествия МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

Технологии Новая трансгенная кукуруза: Чем нас кормят химические концерны Вызвала у французских учёных сомнения и безопасность другой разрешённой в России кукурузы — NK603, устойчивой к гербициду глифосат, от той же «Монсанто».

Происшествия Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Происшествия Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика В Германии Россию признали сверхдержавой Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.

Происшествия 13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.

Происшествия Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.

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Происшествия Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100 Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.

Гаджеты В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 % Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.

Политика Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США Расследование спецпрокурора Мюллера подтвердило, что Россия вмешивалась в выборы США, считает бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Футбол «Аякс» в 19-й раз завоевал Кубок Нидерландов Амстердамский "Аякс" завоевал Кубок Нидерландов по футболу, разгромив в финале "Виллем II". Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 4:0.