Бийол: «Игроки ЦСКА хотели бы испортить праздник „Зениту“ и выиграть»Sport24.ru 12:17

Бийол: «Игроки ЦСКА хотели бы испортить праздник „Зениту“ и выиграть»

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Экономика Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».

Происшествия На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.

Происшествия Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево» Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Здоровье Жители каких стран стареют медленнее, а каких — быстрее? Инфографика Последнее (195-е) место рейтинга заняла Папуа — Новая Гвинея: ее жители в среднем начинают стареть в 45,6 года.

Происшествия «Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.

Футбол «Челси» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура АПЛ (1:1). Этот результат гарантировал «Челси» участие в Лиге чемпионов в следующе сезоне.

Происшествия Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100 Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Игры Подводный симулятор UBOAT принес издательству прибыль через час Издатели игры-симулятора подводной лодки UBOAT сделали заявление о том, что данная игра резко вознесла прибыль компании уже через час после ее выхода в ранний доступ Steam.

Экономика Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада «Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.

Политика Киев обвинил Россию в разрушении Совета Европы Кризис СЕ «вызван, прежде всего, разрушительными действиями РФ, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом СЕ с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», - говорится в заявлении украинского МИДа.

Армия и оружие Defense News (США): оборонный бюджет России гораздо больше и устойчивее, чем кажется (Defense News) В реальности эффективные военные расходы России с учетом паритета покупательной силы (Москва покупает продукцию российских оборонных предприятий за рубли) находятся в пределах 150-180 миллиардов долларов в год — это гораздо более высокий процент, выделяемый на закупку, исследования и разработки, по сравнению с оборонными бюджетами западных стран.

Баскетбол «Торонто» победил «Филадельфию» и сравнял счет в серии «Торонто Рэпторз» обыграл «Филадельфию Сиксерс» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 101:96.

Авто Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.

Экономика Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь То, что частные клиники в 2019 году не получат государственных субсидий для оказания ВМП, следует из предоставленного "Ъ" исследования аналитического центра Vademecum.