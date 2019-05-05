Бийол: «Игроки ЦСКА хотели бы испортить праздник „Зениту“ и выиграть»Sport24.ru вчера в 12:17

Бийол: «Игроки ЦСКА хотели бы испортить праздник „Зениту“ и выиграть»

Происшествия Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.

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Происшествия Аэропорт Шереметьево работает с одной ВПП после катастрофы После катастрофы с самолетом SSJ-100, следовавшим из Москвы в Мурманск, столичный аэропорт Шереметьево по-прежнему работает с одной взлетно-посадочной полосой, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Происшествия На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики» На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Происшествия Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево Певица опубликовала кадры горящего самолета, где погиб 41 человек. Алена Апина стала очевидцем трагедии, происшедшей накануне в Шереметьево.

Происшествия Минтранс не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 Глава Минтранса Евгений Дитрих не считает нужным приостанавливать полеты Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.

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