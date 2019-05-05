Футбол

Бийол: «Игроки ЦСКА хотели бы испортить праздник „Зениту“ и выиграть»Sport24.ru вчера в 12:17

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подвел итог матча РПЛ с московским «Динамо» (2:2).
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Яка Бийол
Словенский футболист
Словенский футболист, полузащитник московского клуба ЦСКА и сборной Словении.
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