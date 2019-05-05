Футбол

Бийол: «Игроки ЦСКА хотели бы испортить праздник „Зениту“ и выиграть»Sport24.ru 12:17

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подвел итог матча РПЛ с московским «Динамо» (2:2).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полузащитник ЦСКА: мы намерены испортить праздник «Зениту»

Газета.Ru13:00

Бийол: в матче с «Динамо» мы потеряли два важных очка в борьбе за ЛЧ

РИА Новости12:49

Бийол: «Игроки ЦСКА хотели бы испортить праздник „Зениту“ и выиграть»

Sport24.ru12:17

Яка Бийол: «ЦСКА попробует испортить „Зениту“ праздник»

Спорт-Экспресс12:30

Бийол: ЦСКА потерял два очень важных очка в битве за Лигу чемпионов

Чемпионат12:21

Яка Бийол: «Хотим испортить „Зениту“ празднование чемпионства»

Матч ТВ12:39

Бийол: «Думаю, что „Зенит“ будет играть против нас на 100 процентов»

Евро-футбол.ру12:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Хоккей

«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии

Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа". Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 00:31
Политика

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Авто

Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю

Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Энергетики начнут работы по отключению отопления в Москве с 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 15:40
Происшествия

Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии

Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено в 17:13
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено в 19:10
Происшествия

ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 16:13
Общество

Пароль от карты, где деньги лежат. Какие ошибки мы совершаем с пин-кодом?

Чего не нужно делать с пин-кодом, чтобы сохранить деньги на карте, рассказывает АиФ.ru.
Обновлено в 17:07
Авто

Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?

Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Анну Нетребко по-королевски изысканно встретили в парижском отеле

Дополняли композицию фрукты и другие десерты. «Спасибо парижскому отелю Парк Хайат за такую встречу», - написала в комментарии к видео Анна.
Обновлено в 19:30
Происшествия

Страховые компании «Аэрофлота» выплатят компенсации пассажирам SSJ-100

Обновлено в 19:37
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных

Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 05:21
Политика

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Происшествия

В результате обстрела Израиля из сектора Газа погибли два человека

В секторе Газа заявляют, что от ударов Израиля погибли два человек.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Транспорт

Совмещенные знаки и поворот на красный: какие «сюрпризы» ждут автолюбителей в мае

Дорожные знаки малого формата Новые ГОСТы в организации дорожного движения заработали в России с 1 мая.
Обновлено в 19:05
Футбол

Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Яка Бийол
Словенский футболист
Словенский футболист, полузащитник московского клуба ЦСКА и сборной Словении.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное