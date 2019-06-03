Футбол

Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКАВести.Ru вчера в 19:42

Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы. Контракт Натхо с греческим клубом истекает в 2020 году.
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Натхо готов вернуться в ЦСКА

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