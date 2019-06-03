Футбол
Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКАВести.Ru вчера в 19:42
Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы. Контракт Натхо с греческим клубом истекает в 2020 году.
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Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте
На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено вчера в 21:47
Хоккей
Илья Ковальчук посоветовал россиянам не пить много пива в отпуске
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук опубликовал фотографию семейного отпуска и пожелал россиянам не пить много пива в отпуске.
Обновлено в 01:15
Политика
Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Geely представил новый Vision X3 по цене Lada Granta
Обновленный Vision X3 2019 оценили в 50 900 юаней минимум или 480 тыс. рублей, что сравнимо со стоимостью Lada Granta.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Неймару может грозить пять лет тюрьмы
По информации издания, Неймару может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Суданские военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции в Хартуме
Суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме, один человек убит, несколько ранены, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей.
Обновлено в 00:15
Космос
В Сети показали первую съемку солнечного затмения 1900 года
В Сети показали первую документальную съемку солнечного затмения 1900 года, сделанную иллюзионистом Джоном Невилом Маскелином.
Обновлено 31 мая в 06:23
Энергетика
В Омске в очередной раз подняли цены на бензин
В Омске продолжает дорожать автомобильное топливо. Так, с начала недели цена подскочила в среднем на 25 копеек.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Футбол
Шикарный гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Нью-Ингленд». Видео
Обновлено в 00:56
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Названо точное число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия
В деталях Boeing обнаружили дефекты
Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Основными нарушениями стали использование шпаргалок и смартфонов. В настоящее время анализ видеозаписей, завершившихся ЕГЭ продолжается.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов»
Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье
Эксперты озвучили лучшие средства от грибковых инфекций
Британские специалисты в области грибковых инфекций представили лучшие средства для борьбы с заболеванием.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Происшествия
На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей
Обновлено вчера в 07:04
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
Осенью прошлого года национальный роуминг был фактически отменен, хотя сам закон был подписан президентом Владимиром Путиным лишь в конце декабря.
Обновлено 31 мая в 17:00
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40