Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов. Мы обговорили все моменты, которые были важны для спортсменов и СБР. Сейчас мы обо всём договорились, у нас есть полное понимание, — приводит слова Драчёва ТАСС.

Биатлонисты договорились с СБР по условиям контрактов

Политика Эрдоган спросил Путина о покупке Су-57 и получил ответ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, осматривая истребитель пятого поколения Су-57, спросил российского коллегу Владимира Путина, летает ли данный самолет и можно ли его купить.

Армия и оружие Полуторатонную бомбу УПАБ-1500Б-Э представили на МАКС-2019 Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э (Индекс К29БЭ ) создана для поражения наземных и надводных малоразмерных прочных и особопрочных объектов.

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Общество В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Общество В Арктике открыли пять новых островов Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.

Общество ФБК нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей Фонд борьбы с коррупцией нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей.

Политика Макрон: встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет в сентябре Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 в понедельник сообщил, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» пройдет в сентябре, передает «Интерфакс».

Транспорт Власти Москвы утвердили тарифы на проезд по МЦД Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО «РЖД» и пригородными пассажирскими компаниями, — цитирует документы ТАСС.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Общество Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.

Общество Сенатор Бокова призвала вывести из тени всех интернет-анонимусов Идея вывести из тени анонимных пользователей Сети становится особенно актуальной на фоне растущего числа интернет-преступлений, заявила сенатор Людмила Бокова.

Наука Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.

Происшествия Против Абызова возбуждено новое уголовное дело Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Музыка Во вторник стартует фестиваль Rap Koktebel Двухдневный фестиваль Rap Koktebel стартует во вторник, 27 августа, на берегу Черного моря.

Гаджеты Смартфон Realme XT с 64-Мп камерой предстал на официальном рендере Компания Realme опубликовала первое официальное изображение высокопроизводительного смартфона, который будет представлен в следующем месяце.

Происшествия ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.

Гаджеты Amazfit GTS официально представлены Официально представлены новые умные часы Amazfit GTS, которые созданы в стиле Apple Watch, только работают две недели и позволяют вам не только время смотреть и уведомления со смартфона получать, но и следить за пульсом и прочими важными для здоровья параметрами.

Футбол Неймар сообщил «ПСЖ», что хочет перейти только в «Барселону» Бразильский футболист Неймар в личном разговоре со спортивным директором «Пари Сен-Жермен» Леонардо заявил, что рассматривает переход только в «Барселону».

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Экономика FT: торговая война не остановила рост инвестиций США в Китай Инвестиции американских компаний в Китай продолжают расти, несмотря на торговые противоречия между двумя странами.

Здоровье Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.