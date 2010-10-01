Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда.

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Биатлонисты договорились с СБР по условиям контрактов

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