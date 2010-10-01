Спорт
Sportbox.RUЛогинов подпишет контракт с Союзом биатлонистов России
Напомним, что вопрос контрактов спортсменов с СБР обсуждался на заседании правления организации 27 августа. Недовольство первоначальными условиями соглашения выразили Логинов, а также Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев, которые ранее уже подписали контракты.
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Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда.
— Александр Логинов, российский биатлонистТАСС 06:48
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