Спорт

Sportbox.RUSportbox.RUЛогинов подпишет контракт с Союзом биатлонистов России

Напомним, что вопрос контрактов спортсменов с СБР обсуждался на заседании правления организации 27 августа. Недовольство первоначальными условиями соглашения выразили Логинов, а также Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев, которые ранее уже подписали контракты.
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Александр Логинов
Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда.
— Александр Логинов, российский биатлонистТАСС 06:48

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