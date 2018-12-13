Спорт
Биатлонистов РФ в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил
Биатлонистов РФ в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правилИзвестия19:02
Полиция Австрии предъявила обвинения ряду российских биатлонистов и тренеров в нарушении антидопинговых правил в 2017 году. Об этом 13 декабря сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев.
Известия19:02
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Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.
— Дмитрий Губерниев, российский телеведущийТАСС 17:08
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