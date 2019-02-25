Спорт
Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допингREGNUM 13:35
Три теста на допинг пропустила за год российская биатлонистка Маргарита Васильева, сообщает Sports.ru. Уточняется, что эти пропуски могут быть расценены как нарушение антидопинговых правил, и спортсменку могут отстранить от соревнований сроком от одного до двух лет.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
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