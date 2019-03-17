Биатлонистка Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМРИА Новости 08:53

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла второе место в масс-старте на 12,5 километра на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер — 37 минут 26,4 секунды (два промаха).

Биатлонистка Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ

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