Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мираВести.Ru 09:44

В норвежском Холменколлене завершился масс-старт у женщин на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. По его итогам общий зачет турнира выиграла итальянка Доротея Вирер, занявшая в гонке 12-е место. Биатлонистка из Италии впервые завоевала большой Хрустальный глобус.

Спорт день за днем

Политика МИД Израиля: Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, в понедельник.

Шоу-бизнес 12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Шоу-бизнес Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.

Общество Известный астролог рассказала, как Уран изменит жизнь каждого Астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте сообщила, что в начале марта Уран занял позицию в знаке Тельца.

Происшествия КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.

Общество Татарстанцев предупредили о метели, сильном ветре и гололедице В республике ожидается ухудшение погоды В Татарстане в понедельник, 25 марта, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает гидрометцентр РТ.

Футбол Казахстан — Россия 0:4 Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Армия и оружие В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.

Спорт Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.

Происшествия Экс-мэра Симферополя заподозрили в организации незаконной свалки В УМВД России по Симферополю завели уголовное дело на экс-главу администрации города и директора МУПа за превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

Общество «Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде» Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.

Армия и оружие Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.

Армия и оружие National Interest оценил эффективность Су-35С Журнал The National Interest оценил эффективность российского истребителя Су-35С.

Футбол Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Главный тренер «Дорадоса де Синалоа» раскритиковал сборную.

Шоу-бизнес С бывшей женой после развода живет Марат Башаров Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».

Путешествия Названы страны, куда сложнее всего получить визу Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.

Политика Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.

Происшествия Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.

Общество Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".

Общество Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка Главной причиной, по которой россияне решаются завести второго ребенка, является желание, чтобы первенец не чувствовал себя одиноким.

Происшествия Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.

Гаджеты Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.