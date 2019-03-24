Спорт
Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мираВести.Ru 09:44
В норвежском Холменколлене завершился масс-старт у женщин на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. По его итогам общий зачет турнира выиграла итальянка Доротея Вирер, занявшая в гонке 12-е место. Биатлонистка из Италии впервые завоевала большой Хрустальный глобус.
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