Спорт

Биатлонистка Вирер выиграла общий зачет Кубка мираВести.Ru 09:44

В норвежском Холменколлене завершился масс-старт у женщин на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. По его итогам общий зачет турнира выиграла итальянка Доротея Вирер, занявшая в гонке 12-е место. Биатлонистка из Италии впервые завоевала большой Хрустальный глобус.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самая красивая биатлонистка взяла Кубок мира. Она — первый обладатель трофея в истории своей страны

Sport24.ru10:15

Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону в сезоне-2018/19

РИА Новости10:40

Вирер стала обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира сезона-2018/19

Sports.ru09:22

Эберг выиграла зачет масс-стартов на Кубке мира, Юрлова-Перхт — пятая

Sportbox.RU09:46

Финиш Эберг, которая поставила триумфальную точку в женском сезоне

Eurosport.ru09:54

Вирер в хрустале, Кузьмина в шампанском. Кубок мира выиграла итальянка

Спорт-Экспресс10:25

Эберг выиграла зачет масс-стартов на Кубке мира, Юрлова-Перхт — пятая

Матч ТВ09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Культура

Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками

Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Политика

В Совфеде оценили риторику Майка Помпео по вопросу Голанских высот

В отношении Голанских высот позиция США не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией, заявлял Помпео.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

NI оценило эффективность российского Су-35С

Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме

Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Футбол

Казахстан — Россия 0:3 (2-й тайм)

Денис Черышев оформил дубль в матче второго отборочного тура ЧЕ-2020 против Казахстана, который проходит в эти в Нур-Султане.
Обновлено в 10:48
Политика

В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии

Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 04:51
Футбол

Казахстан - Россия: в составе хозяев на замену вышел игрок, которого нет в протоколе

Сборная Казахстана произвела вынужденную замену в первом тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России.
Обновлено в 10:48
Гаджеты

Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае

Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Политика

Генпрокурор США не стал сразу публиковать доклад Мюллера

Генпрокурор США Уильям Барр не стал публиковать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, подготовленный по итогам завершившегося расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Валентин Коробков назвал маму Ольги Бузовой тещей

Обновлено в 07:41
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Космос

Магнитная буря началась на Земле

Обновлено в 05:19
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Политика

Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Япония закупит конвертопланы США для зарубежных спасательных операций

Правительство Японии планирует закупить американские конвертопланы CV-22 Osprey для спасения японских граждан, а также для спецопераций своих Сил самообороны за рубежом.
Обновлено в 06:25
Общество

Синоптики назвали сроки последнего «рецидива зимы» в Москве

Сырая и холодная погода с температурой воздуха не выше плюс 5 градусов продержится в Москве до следующих выходных.
Обновлено в 03:51
Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
Футбол

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

С бывшей женой после развода живет Марат Башаров

Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».
Обновлено в 04:48
Общество

Русский музей передал Третьяковке около 70 картин Репина

Обновлено в 10:18
Гаджеты

Новые iPhone получат мощную зарядку и беспроводную обратную зарядку

Авторитетный японский блог Macotakara сообщил, что в новых iPhone останется разъём Lightning.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Общество

Алексей Текслер поблагодарил жителей за комментарии в Instagram

Обновлено в 08:01
Футбол

Болельщики повесили баннер про Югославию на матче Россия–Казахстан

Обновлено в 10:33
Здоровье

Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии

22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
Обновлено в 06:48
Здоровье

Ученые против мифов. Объективно о туберкулезе и актуально о реакции Манту

Туберкулез — болезнь исчезающая — Туберкулез входит в десятку самых распространенных инфекций в мире.
Обновлено в 05:00
Спорт

Павловой вручили приз как лучшему новичку сезона

В Холменколлене во время заключительного этапа Кубка мира прошла церемония награждения лучшего новичка сезона-2018/19 среди женщин.
Обновлено в 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка
Итальянская биатлонистка, двукратный олимпийский бронзовый призёр в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Обладательница малого Кубка мира 2015/16 года в зачёте индивидуальных гонок.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное