Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допингREGNUM 13:35

Три теста на допинг пропустила за год российская биатлонистка Маргарита Васильева, сообщает Sports.ru. Уточняется, что эти пропуски могут быть расценены как нарушение антидопинговых правил, и спортсменку могут отстранить от соревнований сроком от одного до двух лет.

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Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг

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