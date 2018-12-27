Спорт

Биатлонист Шипулин провел свою последнюю гонку
Росбалт
14:59

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин финишировали седьмыми. Для Шипулина эта гонка стала последней в карьере. Как пояснил ранее 31-летний спортсмен, у него были проблемы с сердцем.
Росбалт14:59

Подробнее о событии

Домрачева и Бьорндален стали третьими на «Рождественской гонке», Юрлова-Перхт и Шипулин — 7-е

Матч ТВ14:15

Уле Эйнар Бьорндален: «Жест Долля был замечательным. Впечатляет, что он поступил так на домашнем стадионе»

Sports.ru14:52

Шипулин напоследок проиграл даже Бьорндалену. Россияне – седьмые на «Рождественской гонке»

Спорт-Экспресс15:00

Благородство дня. Долль на домашнем стадионе дождался Бьорндалена и пропустил его на финише

Sport24.ru16:25

Вирер и Хофер выиграли Рождественскую гонку, Юрлова-Перхт и Шипулин — 7-е

Чемпионат14:13

Итальянцы Вирер и Хофер стали победителями «Рождественской гонки»

Газета.Ru14:07

Праздник биатлона, ЧМ по хоккею: что смотреть перед Новым годом

Московский Комсомолец26 декабря в 17:28
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Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Транспорт

МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.
Обновлено в 16:06
Политика

Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил главе РФ Владимиру Путину четыре мешка "самого лучшего" картофеля с президентского огорода и сало - "самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало".
Обновлено в 18:33
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Ростуризм получил уведомление о прекращении с 29 декабря туроператорской деятельности ООО "Атурис-тур", сообщило ведомство в субботу.
Обновлено в 15:49
Экономика

Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда

Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.
Обновлено в 19:40
Спорт

Биатлонист Шипулин провел свою последнюю гонку

Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь»

Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:32
Происшествия

От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп

Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Политика

Россия запретила импорт ряда украинских товаров

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Ганновере задержали прорвавшегося на территорию аэропорта водителя

Обновлено в 14:21
Происшествия

У «Мисс Африка» на церемонии награждения загорелась прическа

Обновлено в 20:45
Культура

Скончалась актриса Джун Уитфилд

Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.
Обновлено в 16:59
Экономика

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО

Банк России (ЦБ) сообщил, что Минюст зарегистрировал указание, расширяющее тарифный коридор базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз.
Обновлено в 11:02
Политика

Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров

Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено в 08:33
Космос

РИА Новости: Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» будет отложен

Старт российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ» с космодрома Байконур, запланированный на начало апреля следующего года, отложен на конец месяца, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:10
Политика

AP: кибератака на типографию нарушила выпуск крупнейших газет США

Работа типографии в Лос-Анджелесе была нарушена из-за компьютерного вируса, после чего был приостановлен выпуск нескольких американских изданий.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие

Возле военной базы в США снова заметили НЛО

В американском штате Огайо вблизи военной базы очевидцы заметили и засняли на видео треугольный НЛО.
Обновлено в 18:49
Происшествия

Появилось видео удара молнии в F-18

В сети появилось видео удара молнии в истребитель F-18 ВВС Кувейта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:31
Общество

Минпросвещения хочет запретить усыновлять более одного ребенка в год

Указывается, что поправки предполагают введение требований к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, а также обязательное психологическое обследование приемной семьи.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В ОАЭ разбился вертолет со спасателями

Обновлено в 14:20
Здоровье

В ДРК более 590 человек заразились вирусом Эболы

Количество случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 590, еще 360 человек скончались в результате заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 18:47
Культура

Режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в тяжелом состоянии

Российский кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в одну из московских клиник в тяжелом состоянии.
Обновлено в 16:28
Финансы

Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам

Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Транспорт

РЖД получила первый современный плацкартный вагон

Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Спорт

Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере

Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено в 14:47
Наука

Ученые обнаружили причину обжорства

Обновлено в 11:37
Происшествия

В Париже в ходе манифестаций «желтых жилетов» задержаны 57 человек

Полиция в ходе очередных манифестаций "желтых жилетов" в Париже задержала 57 человек, из которых 33 в настоящее время помещены под стражу.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Нидерландах арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта

Четыре человека были арестованы в Роттердаме в нидерландской провинции Южная Голландия в субботу утром по подозрению в подготовке теракта, сообщат портал NL Times со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 06:58
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В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании

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Дарья Домрачева
Белорусская биатлонистка
Белорусская биатлонистка, четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира 2014/15, обладательница 5 малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, а также первая в мире биатлонистка одержавшая три победы в личных гонках. В день завоевания третьей золотой медали на Играх 2014 года Дарье было присвоено звание «Герой Беларуси», она стала первой в истории страны женщиной, удостоенной высшей награды Республики Беларусь.
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Уле Айнар Бьорндален
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по биатлону. Четыре из четырёх возможных побед одержал Уле-Эйнар в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити и стал единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону. Бьёрндален одержал 96 личных побед на этапах Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам, а всего имеет 133 победы вместе с командными дисциплинами. Член МОК в 2014-2016 годах.
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