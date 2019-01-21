Спорт

Биатлонист Шипулин подтвердил планы баллотироваться в ГосдумуКоммерсантъ 10:11

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший в конце 2018 года о завершении карьеры, подтвердил в интервью изданию Ura.ru, что намерен баллотироваться в Госдуму от «Единой России».
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Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России. Завершил спортивную карьеру в 2018 году.
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