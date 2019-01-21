Спорт
Биатлонист Шипулин подтвердил планы баллотироваться в ГосдумуКоммерсантъ 10:11
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший в конце 2018 года о завершении карьеры, подтвердил в интервью изданию Ura.ru, что намерен баллотироваться в Госдуму от «Единой России».
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