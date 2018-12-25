Спорт

Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры
BFM.ru
02:46

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры, передает ТАСС. При этом 31-летний спортсмен подтвердил, что примет участие в ежегодной «Рождественской гонке». В активе Шипулина одно золото, три серебра, три бронзы чемпионатов мира.
BFM.ru02:46
Антон Шипулин
Прилетел в Екатеринбург и понял окончательно, что заканчиваю. Не нашел той мотивации, как в 20 лет, когда можно закрыть на все глаза. Еще одна ситуация со здоровьем, которая тоже не дает мне покоя. За последние месяцы я раза три переболел вирусными заболеваниями, что ставит подножки моей карьере.
— Антон Шипулин, российский биатлонистНовая газета 02:50

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Спорт

Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

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Антон Владимирович Шипулин
Российский биатлонист
Российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России.
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