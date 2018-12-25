Прилетел в Екатеринбург и понял окончательно, что заканчиваю. Не нашел той мотивации, как в 20 лет, когда можно закрыть на все глаза. Еще одна ситуация со здоровьем, которая тоже не дает мне покоя. За последние месяцы я раза три переболел вирусными заболеваниями, что ставит подножки моей карьере.

Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Последним стартом 31-летнего спортсмена станет Рождественская гонка, которая пройдет в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.

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