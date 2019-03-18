Биатлонист Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мираГазета Metro 13:33

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2018/19. В воскресенье программу Кубка мира завершила гонка с общего старта на этапе в Холменколлене (Норвегия). Логинов занял в масс-старте 18-е место.

Биатлонист Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира

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