Спорт

Биатлонист Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
Газета.Ru
09:31

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринте на первом этапе Кубка мира в словенском Поклюке, сообщает "Советский спорт". Россиянин прошел дистанцию за 24 минуты 2,7 секунды.
Газета.Ru09:31

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Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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