Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринте на первом этапе Кубка мира в словенском Поклюке, сообщает "Советский спорт". Россиянин прошел дистанцию за 24 минуты 2,7 секунды.

Биатлонист Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

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