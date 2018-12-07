Спорт
Биатлонист Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
Биатлонист Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в ПоклюкеГазета.Ru09:31
Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринте на первом этапе Кубка мира в словенском Поклюке, сообщает "Советский спорт". Россиянин прошел дистанцию за 24 минуты 2,7 секунды.
Газета.Ru09:31
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