Спорт
Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧРГазета.Ru 06:00
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Он показал результат 32.10,8 секунды, а на огневых рубежах он допустил четыре промаха.
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил инцидент 2008 года, когда он был заснят жующим галстук в ходе телевизионного эфира, сообщает РИА Новости.
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Общество
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Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
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Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
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В список главных кинопремьер недели вошли: возвращение легендарного мультфильма «Дамбо» в пересказе Тима Бертона; комедия с Мэттью МакКонахи и Снуп Доггом, новый вариант истории Ромео и Джульетты и еще несколько лент.
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Пожар произошел в квартире жилого дома на Енисейской улице на северо-востоке Москвы, погиб один человек, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
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Путин отчитался о доходах за 2018 год
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»
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