Спорт

Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧРГазета.Ru 06:00

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Он показал результат 32.10,8 секунды, а на огневых рубежах он допустил четыре промаха.
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Логинов и Елисеев - в заявке на масс-старт на чемпионате России

Спорт-Экспресс12:46

Чемпионат России. Масс-старт. Логинов, Елисеев, Гараничев, Малышко и Цветков примут участие в гонке

Sports.ru12:38

Елисеев бежал пасьют на ЧР с винтовкой в руках

Нева Спорт09:45

Ямальская биатлонистка Лариса Куклина стала чемпионкой России в гонке преследования

Тюменская линия04:14

Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

Чемпионат05:54

Логинов, Елисеев и Юрлова-Перхт — в предварительной заявке на масс-старты в рамках чемпионата России

Матч ТВ13:17

Васильева: «В гонке преследования бежать было легче, чем в спринте»

Sport24.ru07:40
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия

Виновник смертельного ДТП пришел в полицию по требованию Кадырова

Обновлено вчера в 06:17
Футбол

Тренер клуба АПЛ защитил игроков от интернета

Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» Ральф Хазенхюттль заявил, что игроки не имеют доступа к Wi-Fi в отелях, где останавливаются перед матчами.
Обновлено в 09:25
Экономика

В России отказались от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей.
Обновлено в 12:32
Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Обновлено в 01:20
Происшествия

Гибель российского автогонщика попала на видео

На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. Видео появилось на YouTube-канале «360».
Обновлено в 12:46
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
Политика

Венгрия хочет получать азербайджанский газ

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Культура

YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Три села заблокированы после схода лавины в Дагестане

Снежная лавина сошла на автодорогу в Тляратинском районе, заблокировав три населенных пункта.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»

Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:12
Политика

40 тысяч палестинцев вышли на протесты на границе Газы и Израиля

Обновлено в 11:25
Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Политика

Саакашвили объяснил инцидент с жеванием галстука 2008 года

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил инцидент 2008 года, когда он был заснят жующим галстук в ходе телевизионного эфира, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:07
Футбол

«Реал» может заплатить за хавбека Погба €145 млн

По информации источника, испанская команда считает хавбека своей основной целью. "Реал" готов предложить за Погба €145 млн.
Обновлено в 05:15
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Спорт

Британских спортсменов уличили в работе с тренером-мошенником

Как передает Daily Mail, специалист также был осужден за кражу и растрату. В 2007 году его лишили свободы.
Обновлено в 12:01
Общество

В Грузии простились с Нодаром Мгалоблишвили

В Грузии простились с народным артистом республики, актером кино и театра Нодаром Мгалоблишвили. Он умер 26 марта на 88-м году жизни.
Обновлено в 12:49
Кино

Составлен список главных кинопремьер недели

В список главных кинопремьер недели вошли: возвращение легендарного мультфильма «Дамбо» в пересказе Тима Бертона; комедия с Мэттью МакКонахи и Снуп Доггом, новый вариант истории Ромео и Джульетты и еще несколько лент.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в квартире жилого дома на Енисейской улице на северо-востоке Москвы, погиб один человек, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку вблизи Крыма

Беспилотный летательный аппарат американских ВВС осуществил вчера, 29 марта, разведывательную операцию возле Крымского побережья.
Обновлено в 02:45
Политика

Путин отчитался о доходах за 2018 год

Президент РФ Владимир Путин подал декларацию о доходах за прошлый год.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол

Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»

В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон.
Обновлено в 11:46
Спорт

Логинов выступал на чемпионате мира с травмой

Обновлено в 07:05
Футбол

«Барселона» победила «Эспаньол» в дерби

Обновлено в 13:14
Политика

В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества

В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля

Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:05
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд»

Обновлено в 12:54
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