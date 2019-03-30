Спорт
Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧРГазета.Ru 06:00
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Он показал результат 32.10,8 секунды, а на огневых рубежах он допустил четыре промаха.
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