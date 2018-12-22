Спорт

Биатлонист Логинов стал вторым в пасьюте на этапе Кубка мира
Российская газета
09:53

В чешском Нове-Место продолжился третий этап Кубка мира по биатлону. В мужской гонке преследования на 12,5 км россиянин Александр Логинов занял второе место.
Российская газета09:53

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Как Логинов завоевал второе серебро на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место

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Айсберг по имени Логинов. Колонка Юрия Цыбанева

Советский спорт11:00

Александр Логинов: «Доволен серебром, тем более в таких сложных погодных условиях»

Матч ТВ10:47

Александр Логинов – серебряный призёр чешского этапа Кубка мира в пасьюте

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Логинов: доволен вторым местом, тем более были сложные погодные условия

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Александр Логинов: «Перед выходом на последний спуск было видно, что не хватило сотни метров, чтобы поработать в спину Йоханнесу»

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Наш биатлон жив! Логинов взял серебро на этапе Кубка мира

Life.ru20 декабря в 12:49
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