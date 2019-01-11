С первого круга топовые спортсмены начинают очень быстро. Я вот пока не могу в начале гонки бежать так быстро, как Йоханнес Бё, например. Стараюсь входить в гонку спокойно, чтобы силы остались на последний круг.

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу на этапе Кубка мира в спринтерской гонке, которая состоялась 11 января в немецком Оберхофе, сообщает телеканал «Матч ТВ». Отмечается, что спортсмен без промахов преодолел 10-километровую дистанцию за 25 минут.

Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира

Спорт Спорт Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу на этапе Кубка мира в спринтерской гонке, которая состоялась 11 января в немецком Оберхофе, сообщает телеканал «Матч ТВ».

Спорт Спорт Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказал мнение о россиянине Александре Логинове, победившем в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

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