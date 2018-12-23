Российский биатлонист Евгений Гараничев занял третье место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает ТАСС. Победил в соревновании норвежец Йоханнес Бе. Серебро завоевал француз Кантен Фийон Майе.

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