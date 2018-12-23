Спорт

Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ
Газета.Ru
06:31

Российский биатлонист Евгений Гараничев занял третье место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает ТАСС. Победил в соревновании норвежец Йоханнес Бе. Серебро завоевал француз Кантен Фийон Майе.
Газета.Ru06:31

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Чистые рубежи. Идеальная стрельба помогла Гараничеву взять бронзу в масс-старте

Советский спорт08:11

Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ

Газета.Ru06:31

Российский биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ в Чехии

ТАСС06:24

Видеообзор мужского масс-старта в Нове-Место, где Гараничев взял бронзу

Sport24.ru09:42

Интервью с биатлонистом Евгением Гараничевым в Нове-Место 2018/19

Чемпионат08:20

Евгений Гараничев: «Чешские болельщики негативно реагировали, когда мимо них проезжал спортсмен из России»

Матч ТВ07:50

Дмитрий Васильев: «Гараничев показал выдающийся результат, а у Логинова стрельба разладилась»

Спорт-Экспресс07:10
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В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
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Спорт

Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы

Занявшая на чемпионате России седьмое место Медведева и пропустившая соревнования из-за болезни Туктамышева заявлены на европейское первенство в запасном составе.
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Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
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Спорт

Шипулин обсудит своё будущее с Союзом биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что олимпийский чемпион Антон Шипулин обсудит продолжение профессиональной карьеры с организацией.
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Спорт

Гараничев: Я не опускал рук и знал, что могу отстрелять чисто

В эфире "Матч ТВ" Гараничев рассказал, что не думал о чистой стрельбе, поставив себе задачу максимально отработать конец году, показав всё, на что способен.
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Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против охранников СИЗО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев примут участие в футбольном матче в следственном изоляторе "Бутырка", передает "Московский комсомолец".
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«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
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«Рома» вчера уступила «Ювентусу» (0:1) в рамках 17-го тура серии А. Матч посетили скауты «Манчестер Юнайтед», которые просматривали защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
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Российский биатлонист
Российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион России, многократный призёр этапов Кубка мира.
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Йоханнес Тинес Бё
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, трёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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