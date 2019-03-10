Спорт
Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промахаВести.Ru 13:31
Российский биатлонист Евгений Гараничев во время мужской гонки преследования на чемпионате мира пробежал два круга после одного промаха на огневом рубеже и лишил себя борьбы за медаль. Ошибка 31-летнего россиянина произошла на заключительной стрельбе.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Происшествия
В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН
Обновлено в 16:53
Происшествия
Кузнецова прокомментировала ситуацию с брошенной в квартире девочкой
Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, обнаруженной в квартире в Москве с признаками истощения.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк родила дочь
Актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.
Обновлено в 17:28
Футбол
Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Вальядолид» в матче Примеры
Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Вальядолидом» в матче 27-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 17:52
Политика
В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет
Обновлено в 16:02 В столице на проспекте Сахарова прошел митинг за свободный интернет.
Обновлено в 08:43
Политика
Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
Здоровье
В Ульяновской области зафиксирована вспышка кори
У 11 жителей Николаевского района Ульяновской области по состоянию на 10 марта подтвержден диагноз кори.
Обновлено в 13:06
Политика
Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле
Обновлено в 17:42
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
Спорт
Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
Военный самолет США вновь выполнит наблюдательный полет над РФ
"В период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)", - сообщил врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.
Обновлено в 17:01
Религия
Великий пост начинается у православных христиан
Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений, начинается в понедельник у православных верующих.
Обновлено в 17:03
Общество
Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп при рождении носила имя Ивана.
Обновлено в 16:27
Происшествия
В зоопарке США ягуар напал на любительницу селфи
Обновлено в 15:20
Происшествия
Улицу Маяковского затопило водой
В Центральном районе Петербурга холодной водой затопило проезжую часть.
Обновлено в 16:35
Происшествия
В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека
В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Теннис
Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе.
Обновлено в 16:57
Футбол
Фарфан и Смолов принесли «Локомотиву» победу над «Анжи»
В поединке 19-го тура РПЛ "Локомотив" не без труда обыграл "Анжи".
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
Раскрыты последствия применения «Цирконов» против НАТО
В случае глобальной войны между Россией и НАТО крылатые ракеты «Циркон» затруднят коммуникацию между странами альянса, заявил «Звезде» политический обозреватель Юрий Селиванов.
Обновлено в 17:16
Политика
Трамп захотел потратить на стену еще несколько миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 16:06
Общество
В 2021 году страны ЕС могут полностью перейти на летнее время
Европарламент поддержал предложение, с которым Еврокомиссия выступила в прошлом году, о том, чтобы уже в 2021 году перестать переводить часы каждые полгода на летнее и зимнее время, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено в 14:05
Происшествия
Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Погибла 29-летняя поэтесса Лола Льдова
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
Происшествия
При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Александр Песков перенес операцию
Волокин подчеркнул, что врачи удалили Пескову кисту в поджелудочной железе. Ранее сообщалось, что Александр Песков остается в реанимации.
Обновлено в 17:14
Авто
Названы оптимальные автомобили для российских дорог
Бытует мнение, что без внедорожника или универсала с высоким клиренсом у нас не обойтись.
Обновлено в 16:07