Спорт
Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промахаВести.Ru 13:31
Российский биатлонист Евгений Гараничев во время мужской гонки преследования на чемпионате мира пробежал два круга после одного промаха на огневом рубеже и лишил себя борьбы за медаль. Ошибка 31-летнего россиянина произошла на заключительной стрельбе.
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Политика
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Авто
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Армия и оружие
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У Иванки Трамп оказалось другое имя
Советник и старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка в реальности оказалась Иваной.
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Спорт
Юсков выиграл зачет Кубка мира на дистанции 1500 метров
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Американские СМИ предсказали исход войны между Россией и США
США смогут победить Россию и Китай лишь в том случае, если будут использовать в боевых целях лазеры и рельсотроны.
Обновлено в 18:59
Экономика
Эксперты назвали крупнейшие страны-экспортеры оружия
Сокращение российского экспорта частично объясняется уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу, на протяжении долгого времени являющимися одними из основных покупателей российского оружия.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
Названы возможные последствия применения ракет «Циркон» для НАТО
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Происшествия
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Обновлено в 12:50
Происшествия
В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека
В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено в 07:56
Экономика
«Мостотрест» может получить контракт на строительство самой дорогой дороги в России
Новую концепцию трассы Джубга – Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране, Росавтодор около месяца назад представил в Минтранс («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердили три человека, участвующих в проработке проекта, и два федеральных чиновника).
Обновлено в 16:30
Происшествия
Снаряд времен войны обнаружили на стройке в Москве
Обновлено в 18:30
Происшествия
Пожар на складе в Москве ликвидирован
Спасатели ликвидировали пожар на складе в Москве. Об этом сообщили в городском управлении МЧС России.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи
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Футбол
Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»
В матче 27 тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" одержал разгромную победу над "Вальядолидом", прервав свою неудачную серию из трех поражений кряду во всех турнирах.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Пассажиры рейса в Нью-Йорк пострадали при турбулентности
Около 30 человек получили травмы в результате турбулентности во время субботнего рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Нью-Йорк.
Обновлено вчера в 23:04